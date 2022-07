Appelez-là "serre-jeu" Garcia ! Depuis deux semaines maintenant, en comptant son titre la semaine dernière à Bad Hombourg, Caroline Garcia ne perd non seulement plus un match mais elle a en plus ce don caractéristique des gens en pleine confiance de se tirer des matches les plus serrés. Elle l'a encore prouvé ce vendredi à Wimbledon en dominant la Chinoise Shuai Zhang (7-6(3), 7-6(5) en 1h54) pour se qualifier pour les huitièmes de finale, son premier en Grand Chelem depuis Roland-Garros 2020.

Si son nom n'est pas particulièrement ronflant aux oreilles du grand public, Shuai Zhang (33 ans et propulsée tête de série n°33 après le forfait de Madison Keys) est une redoutable cliente sur gazon, quart de finaliste ici-même en 2019. Caroline Garcia le savait et la craignait d'autant plus que la Chinoise l'avait battue en début de saison à Lyon, en demi-finale, avant de décrocher le titre.

Femme avertie en vaut deux. Ça n'a pas dispensé "Caro" d'un petit retard à l'allumage avec un break concédé d'entrée (0-2), aussitôt récupéré. Rebelote et au pire moment à 4-4 dans ce 1er set : Zhang a breaké à nouveau et a servi pour le set à 5-4. Et cette fois encore, la Française est revenue tout de suite d'une subtile petite volée de revers gagnante.

Car oui, Caroline Garcia a encore été extrêmement offensive, et même plus que jamais (34 montées au filet, pour 25 points marqués !), notamment dans les moments importants. C'est comme ça qu'elle allée chercher le tie-break du 1er set. Comme ça aussi qu'elle est allée chercher la victoire après un nouveau tie-break, tout au bout d'un 2e set extrêmement disputé et dénué du moindre break, chose plutôt rare dans le tennis féminin et parfaitement révélateur de l'âpreté (et de la qualité) de la baston.

Marie Bouzkova en 8e : Le rêve est permis

"J'étais prêté à cette bagarre contre Zhang, j'ai été très agressive dans les deux tie-breaks, j'ai cru en moi et c'est comme ça que j'ai réussi à faire la différence", déclarait tout sourire Caroline Garcia qui a également encore magnifiquement servi avec 16 aces au compteur, dont un très précieux décoché à 5 points partout dans le dernier tie-break.

Dans la foulée de son titre à Bad Hombourg, Caroline Garcia aligne ainsi une huitième victoire consécutive, chose qu'elle n'avait plus fait depuis sa fameuse tournée asiatique en 2017 (doublé Wuhan/Pékin), qui l'avait propulsée dans le top 5 mondial. Ce sera aussi et surtout sa première escapade en huitièmes de finale d'un Grand Chelem depuis Roland-Garros 2020. Elle y affrontera la jeune Tchèque Marie Bouzkova (23 ans), tombeuse de Danielle Collins au 1er tour. Sur le papier, rien qui puisse empêcher Caroline Garcia, plus sûre d'elle et libérée que jamais, de continuer à rêver.

