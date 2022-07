Après plusieurs saisons de doute voire d'errance, David Goffin est de retour ! Le Belge, 7e mondial en 2017 (58e aujourd'hui), va retrouver les quarts de finale en Grand Chelem après une victoire au couteau ce dimanche face à Frances Tiafoe, battu 7-6(3), 5-7, 5-7, 6-4, 7-5 après un bras de fer de 4h36. Il avait déjà atteint ce stade en 2019, alors battu par Novak Djokovic.

L'Américain peut nourrir quelques regrets. Il a mené deux sets à un, il a obtenu quatre balles de 5-5 dans le 4e set après avoir été mené 5-1, et il a enfin obtenu deux cruciales balles de break à 5-5 dans le 5e set. Mais à chaque fois, Goffin s'est montré extrêmement solide et a fini par arracher la décision au terme du plus long match (pour l'instant) de cette édition 2022.

Ad

Wimbledon Lim : "J'avais un bon pressentiment sur Harmony…" IL Y A 2 HEURES

David Goffin devient ainsi le deuxième Belge de l'histoire - le premier dans l'ère Open - à atteindre deux fois les quarts de finale à Wimbledon, après Willie de Warzee auteur de la même performance en 1904 et 1908. Également quart de finaliste en Grand Chelem à Roland-Garros en 2016 et à l'Open d'Australie en 2017, il n'a en revanche jamais dépassé ce plafond de verre, à l'inverse de son compatriote Xavier Malisse, demi-finaliste en 2002.

Une première pour Norrie

S'il veut faire mieux, David Goffin devra battre en quarts de finale Cameron Norrie (n°9), qui jouera pour sa part son premier quart de finale majeur - c'était même son premier huitième de finale - et qui, de son côté, a déroulé face à un autre Américain, Tommy Paul, dominé 6-4, 7-5, 6-4 en 2h21.

Paul, qui avait la particularité d'affronter un quatrième gaucher consécutif dans ce tournoi (après Verdasco, Mannarino et Vesely), n'a cette fois pas trouvé la solution face à un Norrie qui devient le cinquième Britannique de l'ère Open à atteindre les quarts de finale à Wimbledon. Les quatre autres sont Roger Taylor, Greg Rusedski, Tim Henman et Andy Murray.

Wimbledon Maria et Niemeier se retrouveront pour un quart-surprise 100 % allemand IL Y A 3 HEURES