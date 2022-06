Halys regagne en Grand Chelem six ans après

C'est l'histoire de deux trajectoires qui se croisent. Alors que Benoît Paire n'y arrive plus depuis de nombreuses semaines, Quentin Halys est en pleine ascension (entrée récente dans le Top 100) et l'a montré lundi sur le court numéro 9 de Wimbledon dans ce duel 100 % tricolore. Malgré la perte du premier set, le natif de Bondy l'a emporté en quatre manches (4-6, 6-1, 6-2, 6-4) et 1h54 de jeu face à l'Avignonnais au 1er tour. Ce n'est que la troisième fois de sa carrière que Halys se qualifie pour un 2e tour en Grand Chelem, la première depuis six ans et l'édition 2016 de Roland-Garros.

Ad

Wimbledon Jabeur n'a pas perdu de temps IL Y A UNE HEURE

Pour assurer son succès, Halys a pu compter sur l'efficacité de sa première balle : 76 % de réussite et 11 aces. De son côté, Benoît Paire a commis bien trop de fautes directes (62 dont 13 doubles fautes !) pour espérer mieux. Pour une place au 3e tour, Halys défiera Nikoloz Basilashvili ou Lukas Rosol.

Wimbledon Djokovic, le titre ou l'annus horribilis IL Y A 16 HEURES