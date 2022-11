Wimbledon pourrait bientôt se débarrasser d'une de ses plus anciennes traditions. Du moins en partie. Selon nos confrères britanniques du Telegraph , l'organisation du tournoi du Grand Chelem britannique discute en ce moment avec la WTA de l'abandon de l'une de ses règles les plus anciennes : le port de tenues intégralement blanches par les joueuses (et joueurs). Alors le All England Club a-t-il cédé aux sirènes du marketing ? Vraisemblablement pas. Il répond ainsi à une préoccupation grandissante chez les tenniswomen liée à leur santé mentale.

Avant la finale dames de l'édition 2022, une manifestation avec le slogan "Address the Dress Code" ("Occupez-vous du code vestimentaire" en français) avait soulevé le problème. Pendant leur cycle menstruel, les joueuses se sentent vulnérables à Wimbledon car obligées de porter des sous-vêtements blancs sur lesquels les saignements sont évidemment visibles. A l'heure où tous les matches sont filmés sous tous les angles, les engagées s'inquiètent donc d'avoir leurs règles et que les spectateurs et téléspectateurs s'en rendent comptent. La WTA s'est ainsi saisie du sujet et en a fait part à l'organisation de Wimbledon.

Des sous-vêtements de couleur probablement autorisés

Dans un communiqué envoyé au Telegraph, le All England Club a confirmé qu'une réflexion sur le sujet était en cours. "Faire de la santé des femmes une priorité et soutenir les joueuses dans leurs besoins individuels est très important pour nous. Nous sommes en discussion avec la WTA, les fabricants et les équipes médicales sur la façon dont nous pouvons le faire", a-t-il indiqué.

Il ne s'agit donc pas de permettre aux joueuses et joueurs de porter les couleurs qu'ils veulent, comme dans les autres tournois. Wimbledon exigera toujours une tenue blanche pendant les entraînements et les matches, du moins "en surface". Et c'est dans ce détail que se niche la nuance. Pour la prochaine édition du tournoi, les sous-vêtements ou shorts de couleur (sous la tenue principale) devraient donc être autorisés pour les joueuses.

Actuellement, seuls des liserés de couleur de moins d'un centimètre d'épaisseur au niveau du cou et au bout des manches sont tolérés. La règle du blanc intégral à Wimbledon date de l'époque victorienne dans les années 1870 (la première édition a eu lieu en 1877, c'est le plus ancien tournoi du monde). A l'époque, porter du blanc était considéré comme le moyen le plus efficace de masquer la transpiration.

