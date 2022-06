Wimbledon perd un de ses principaux outsiders. Revenu au premier plan à Roland-Garros où il a atteint les demi-finales pour la première fois de sa carrière à 33 ans, Marin Cilic aurait pu faire très mal sur le gazon du All England Club où son service le rend notamment très dangereux. Il avait d'ailleurs été finaliste de l'édition 2017 face à Roger Federer. Mais malheureusement pour lui, le Croate a contracté le Covid-19 ces derniers jours et n'a pas eu assez de temps pour s'en remettre et se lancer dans la quinzaine. Il a donc annoncé lundi qu'il se retirait avant même le début de la compétition.

Ad

"Je suis triste de vous dévoiler que j'ai été testé positif au Covid. Je me suis isolé et j'espérais être prêt mais je ne me sens pas encore bien, et pas capable de jouer à mon meilleur niveau. J'ai le cœur brisé de manquer Wimbledon et de voir ma saison sur gazon se terminer ainsi. J'ai hâte de pouvoir rejouer ici l'an prochain", a indiqué le 17e joueur mondial qui avait aussi atteint les demi-finales au Queen's lors de sa préparation sur gazon.

Wimbledon Et un thriller de plus pour Alcaraz ! IL Y A UNE HEURE

Marin Cilic devait lancer son tournoi mardi face à l'Américain Mackenzie McDonald et aurait pu éventuellement croiser la route de Rafael Nadal en huitième de finale. Après la défaite de Hubert Hurkacz lundi dès le 1er tour, c'est un deuxième nom important qui disparaît bien vite.

Wimbledon Sensation : Hurkacz tout près d'un miracle mais déjà dehors IL Y A 2 HEURES