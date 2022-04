On l'avait quitté un jour de juin 2021, sur un abandon face à Aliaksandra Sasnovich (3-3) au premier tour de Wimbledon. Blessée à la jambe droite, Serena Williams avait quitté le court londonien en pleurs et laissé les fans de tennis dans l'incertitude quant à la suite de sa carrière. Mais l'Américaine de 40 ans leur a offert une lueur d'espoir inattendue sur son compte Instagram, le 7 avril.

Ad

Une vidéo sur son compte Instagram

WTA Charleston Cornet éliminée en huitièmes de finale IL Y A UNE HEURE

Dans une vidéo où elle apparaît avec Aaron Rodgers, quaterback des Green Bay Packers, Serena Williams a laissé entendre qu'elle disputerait Wimbledon, un tournoi qu'elle a remporté à sept reprises (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015 et 2016). "Je suis avec Aaron Rodgers, on a parlé de mon retour. Il me motive pour que je revienne à Wimbledon. J'ai hâte !" a-t-elle déclaré, dans ce qui ressemble à une annonce scénarisée.

De quoi ravir ses fans, qui espèrent toujours voir l'Américaine égaler le record de 24 victoires en Grand Chelem de Margaret Smith Court.

La question qui fâche : le règne de Swiatek est-il vraiment lancé ?

Tennis Tsitsipas très menacé, Djoko sous pression, Alcaraz à l'affût : une saison sur terre à forts enjeux IL Y A 9 HEURES