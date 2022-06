Même à 37 ans et dans l'ultime saison de sa carrière, c'est forcément une déception. Quelques semaines après une superbe dernière aventure à Roland-Garros (élimination au 3e tour après avoir battu notamment Pablo Carreño Busta), Gilles Simon n'aura pas l'occasion de faire ses adieux au mythique gazon du All England Club comme il l'aurait voulu. Le Français s'est ainsi incliné lundi dès le 1er tour des qualifications de Wimbledon à Roehampton en deux sets secs (6-2, 6-3) et à peine plus d'une heure (1h06 précisément) face au Croate Duje Ajdukovic, 235e mondial.

Ad

Il n'y aura donc pas de 16e participation au grand tableau du tournoi du Grand Chelem britannique pour Simon qui y avait d'ailleurs atteint l'un de ses deux quarts de finale en Majeurs en 2015. Tête de série 12 de ces qualifications, le natif de Nice était pourtant protégé et avait récemment fait un beau parcours prometteur à 'S-Hertogenbosch où il était sorti des qualifications avant de tomber avec les honneurs en huitième de finale face à Daniil Medvedev.

Wimbledon Une joueuse russe change de nationalité pour pouvoir participer à Wimbledon IL Y A 17 HEURES

Barrère et Guinard tombent aussi d'entrée

Lundi, Simon n'a pu frapper que 4 petits coups gagnants contre 38 à son adversaire. Dix autres Français sont par ailleurs engagés dans ce 1er tour des qualifications de Wimbledon. Pour le moment, seuls Antoine Hoang et Enzo Couacaud ont franchi l'obstacle. C'est déjà fini en revanche pour Grégoire Barrère, Antoine Escoffier, Manuel Guinard et Evan Furness.

Du Queen's à Halle, les bonnes séries se poursuivent... comme les mauvaises

Wimbledon Blessée, Osaka ne jouera pas à Wimbledon HIER À 14:56