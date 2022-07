C'est une sacrée aventure. Avant cette édition 2022 de Wimbledon, Tatjana Maria n'avait jamais fait mieux qu'un 3e tour (déjà sur le gazon du All England Club en 2015) en Majeur. Et à 34 ans, l'Allemande, 103 joueuse mondiale et déjà tombeuse de la tête de série 5 Maria Sakkari lors de son précédent match, va découvrir son premier quart de finale en Grand Chelem. En huitième, elle a ainsi remporté dimanche un match au couteau sur le Court numéro 1 face à Jelena Ostapenko (5-7, 7-5, 7-5) en 2h08 de jeu.

L'émotion était d'autant plus forte que Maria qu'elle est passée tout près de l'élimination lors de ce huitième de finale. Menée d'un set et 5-4 dans la deuxième manche, elle a écarté deux balles de match sur son service avant d'enchaîner trois jeux pour remettre les compteurs à zéro. Elle a également perdu son service d'entrée de troisième acte, refaisant son retard dans la foulée avant de faire la différence à son tour à 4-4. Mais dos au mur, Ostapenko est allée chercher le débreak blanc pour revenir à 5-5.

Un quart surprenant et un choc de générations

Maria aurait pu alors penser que sa chance était passée, loin s'en faut. Elle a, à nouveau, ravi le service adverse et a conclu dans la foulée. En quart de finale, elle aura aussi une belle carte à jouer pour aller plus loin puisqu'elle fera face à sa compatriote Jule Niemeier, 97e mondiale. Cette dernière, qui dispute seulement son deuxième grand tableau de Grand Chelem à 22 ans, a nettement dominé la dernière Britannique en lice Heather Watson (6-2, 6-4) sur le Centre Court en 1h16.

Malgré le soutien de tout le public, Watson n'a rien pu faire face à la puissance adverse. Alors qu'elle menait 2-1 dans le premier set, elle a encaissé cinq jeux de rang pour voir le premier set lui échapper. Si la Britannique a semblé en capacité de renverser la situation en faisant le break d'entrée de deuxième manche (6-2, 0-2), Niemeier a très vite éteint le début d'embrasement du Centre Court. Incrédule après sa victoire, elle s'en est même excusée auprès du public britannique. Il n'y avait pourtant pas de quoi : après avoir écrasé Anett Kontaveit, numéro 2 mondiale, au 2e tour, la jeune Allemande a plus que mérité sa place en quarts.

