Il ne pouvait plus s'entêter. Après avoir été éliminé dès le 1er tour à Eastbourne lundi par John Millman, 86e joueur mondial, en deux sets (6-3, 7-6), Sebastian Korda a décidé de mettre un terme à sa saison sur gazon. Et pour cause, l'Américain est accablé par des douleurs aux membres inférieurs et aux pieds, une souffrance qu'il ne peut et ne veut plus endurer sur le court. Il ne sera donc pas au rendez-vous de Wimbledon (27 juin-10 juillet) la semaine prochaine.

L'intéressé s'est expliqué par l'intermédiaire d'un message sur les réseaux sociaux. "J'ai dû malheureusement me retirer de Wimbledon aujourd'hui (lundi) après mon match à Eastbourne. Je joue malgré des terribles périostites tibiales et des pieds détruits depuis un certain temps maintenant, et je ne peux plus continuer comme ça. On m'a conseillé de me reposer et s'octroyer un temps de récupération est la meilleure façon de procéder pour le futur. J'espère que je serai prêt pour les US Open series (tournée estivale menant à l'US Open en août, NDLR)", a-t-il tweeté.

Il figurait parmi les outsiders de Wimbledon

L'an passé, Korda avait frôlé les quarts de finale au All England Club, s'inclinant sur le fil en huitième après un match épique contre Karen Khachanov (3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8). Sa qualité de service et la puissance de ses coups à plat le rendaient assurément dangereux et il figurait parmi les outsiders à surveiller en vue de l'édition 2022 de Wimbledon.

Mais Korda avait donné quelques signes de faiblesse face à Pablo Carreno Busta au 2e tour de Halle la semaine dernière (défaite 6-4, 0-6, 6-3). Son corps a eu visiblement du mal à encaisser les efforts répétés de la saison en corps et l'Américain a choisi de l'écouter.

