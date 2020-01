Ashleigh Barty va (un peu) mieux. Battue dès son entrée en lice jeudi dernier à Brisbane par Jennifer Brady, la N.1 mondiale a battu Anastasia Pavlyuchenkova (4-6, 6-3, 7-5), mardi, lors du premier tour du tournoi d'Adelaïde. L'Australienne a cette fois-ci assuré l'essentiel mais au prix d'un renversement de situation et d'une frayeur en fin de match contre son adversaire russe.

"C'était un match très serré", a réagi la N.1 mondiale, désormais à égalité (3-3) dans ses confrontations avec Pavlyuchenkova, ex-membre du top 15 (meilleur classement: 13e en 2011). Après la perte du premier set, l'Australienne de 23 ans a recollé au score avant de prendre le large dans la troisième manche après avoir réussi un double break (5-2). Mais Pavlyuchenkova, 28 ans et 12 titres au compteur, a comblé son retard pour égaliser à 5-5.

"Je suis heureuse de m'en être sortie"

Barty a une nouvelle fois breaké la Russe avant de boucler la partie sur son service après 2h09 de jeu. "J'ai réussi à jouer mon jeu et à mieux maîtriser les échanges dans la troisième manche. Mais elle s'est accrochée, avec un jeu plus agressif. Je suis heureuse de m'en être sortie", a expliqué l'Australienne. Qualifiée pour les quarts de finale, la N.1 mondiale affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova (16e) ou l'Australienne Arina Rodionova (93e) pour une place dans le dernier carré.

Tête de série numéro 2 du tournoi, Simona Halep n'aura pas eu besoin de coup d'essai, elle. Pour son premier match de la saison, la Roumaine s'est imposée contre l'Australienne Ajla Tomljanovic, 52e joueuse mondiale, en deux sets (6-4, 7-5) et un peu plus d'une heure et demie de jeu. Elle aussi exemptée de 1er tour, elle jouera pour une place en demi-finale soit face à la Biélorusse Aryna Sabalenka, soit face à la qualifiée américaine Bernarda Pera.