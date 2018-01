WTA Brisbane : Svitolina rejoint Sasnovich en finale

Elle y affrontera la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich, 88e joueuse mondiale qui a bénéficié d'une wild-card et qui a dominé un peu plus tôt la Lettone Anastasija Sevastova (16e), 7-6 (7/3), 6-4. C'est la première fois à Brisbane qu'une détentrice d'une invitation parvient à se hisser jusqu'à la finale. "C'était vraiment un bon match et je suis vraiment contente d'avoir fini en deux sets", a déclaré la jeune Bélarusse.

"C'était vraiment très serré avec Anastasija. Notre niveau de jeu était similaire. J'ai réussi à prendre ma chance au bon moment", a-t-elle ajouté. Agée de 23 ans, Sasnovich, en quête d'un premier titre sur le circuit, disputera la deuxième finale de sa carrière (Séoul, 2015).

" Ce match était très dur "

Après une brillante saison 2017, Svitolina briguera, elle, un dixième titre sur le circuit. C'est la première fois en quatre participations qu'elle atteint la finale à Brisbane. Son succès sur Pliskova, tenante du titre à Brisbane, lui assure déjà de gagner deux places au prochain classement WTA lundi, où elle se hissera à la 4e place. Pliskova devrait, elle, retomber au 6e rang.

"Ce match était très dur. Karolina est une grande joueuse et c'est toujours difficile de jouer face à quelqu'un qui défend son titre", a expliqué Svitolina à l'issue du match.