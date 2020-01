La mobilisation est désormais générale. Depuis l’appel à la solidarité de Nick Kyrgios mercredi, le monde du tennis multiplie les dons et les initiatives pour lever des fonds pour les victimes des feux qui ne cessent de consumer l’Australie depuis le mois de septembre. Et la numéro 1 mondiale Ashleigh Barty, qui s’était déjà engagée financièrement pour aider son pays en novembre, n’est pas en reste. L’Australienne, qui va reprendre la compétition à Brisbane (6-12 janvier) la semaine prochaine, a ainsi décidé de donner tous les gains qu’elle encaissera dans le tournoi à la Croix-Rouge australienne.

"Nous avons réfléchi avec mon équipe et ma famille à ce que nous pouvions faire pour aider. Il y a eu de belles initiatives et de beaux gestes de solidarité des sportifs de tout le pays déjà. Et nous avons pris la décision de donner tout mon ‘prize money’ récolté ici à la Croix-Rouge pour que cet argent aille aux familles qui ont été affectées par les incendies", a ainsi déclaré Barty. Sa contribution sera donc d’au moins 22 000 dollars australiens (si elle est sortie au second tour) et pourrait atteindre 266 000 dollars australiens en cas de victoire.

" Nous aimons le tennis, mais c'est seulement un jeu "

Mais sa prise de conscience du drame ne date pas de cette semaine. Après la finale de Fed Cup perdue à Perth contre la France au début du mois de novembre dernier, la numéro 1 mondiale avait déjà fait un geste substantiel. En revenant chez elle sur la côte est australienne, elle avait déjà donné avec son compagnon un peu plus de 30 000 dollars à une association locale de protection des animaux. "Nous pouvions voir la fumée et les feux depuis l’avion, ça m’avait vraiment frappé", a-t-elle confié.

Depuis le début des incendies en septembre, au moins 24 personnes et au moins 500 millions d’animaux auraient été tués en Australie. Dans ces conditions, le tennis passe évidemment au second plan. "C’est un jeu que nous aimons évidemment et nous sommes professionnels, mais c’est seulement un jeu. Nous devons prendre du recul et nous inquiéter pour des choses plus importantes. Il faut que les Australiens soient en sécurité."