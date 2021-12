Elle est en quête d'un second souffle. A 28 ans, Caroline Garcia sort d'une saison 2021 difficile et en partie gâchée par les blessures qu'elle a terminé à la 74e place mondiale, son plus bas classement en fin d'année depuis... 2013. Il faut dire que lors de cet exercice, elle a pris une décision majeure : se séparer de son entraîneur de toujours, son père Louis-Paul Garcia. Alors que la préparation pour 2022 débute, la Lyonnaise a donc, selon nos confrères de L'Alsace , choisi un nouveau coach : Bertrand Perret qui a notamment travaillé par le passé avec Paul-Henri Mathieu.