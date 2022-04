Alizé Cornet s'est qualifiée lundi pour le deuxième tour du tournoi de Charleston en battant la jeune Américaine Alycia Parks (6-0, 7-5) après 1 heure et 14 minutes de jeu. Elle met ainsi fin à une série de trois défaites d'entrée de jeu consécutives, quelques semaines après son brillant parcours à l'Open d'Australie.

Six jeux consécutifs pour conclure

Après avoir réussi un premier set blanc sur la terre battue verte du tournoi de Caroline du Sud, la Niçoise, seule Française engagée dans ce WTA 500, a été nettement plus accrochée dans le second set par son aversaire de 21 ans. Dès le début de la manche, la 34e joueuse mondiale a perdu trois fois de suite son service et a même été menée 5-1, avant de se reprendre et d'enchainer six jeux consécutifs victorieux lui permettant de remporter la deuxième manche et le match. Au prochain tour, elle affrontera la gagnante de la rencontre entre Elena-Gabriela Ruse (55e) et Hailey Baptiste (254e).

