WTA CINCINNATI - Elise Mertens est la première qualifiée pour les demi-finales du Premier 5 de Cincinnati délocalisé à New York. La Belge s'est imposée mercredi avec autorité face à la qualifiée américaine Jessica Pegula (6-1, 6-3). Elle affrontera soit Naomi Osaka, soit Anett Kontaveit jeudi pour une place en finale.

Elise Mertens confirme sa belle forme du moment. Déjà finaliste sur la terre battue de Prague, la Belge a retrouvé déjà de belles sensations pour son premier tournoi sur dur depuis la reprise du circuit WTA début août. Mercredi, elle a été la première à obtenir son billet pour les demi-finales du tournoi de Cincinnati délocalisé à New York en mettant sèchement fin à l’aventure de l’Américaine Jessica Pegula, 83e joueuse mondiale et issue des qualifications, en deux sets (6-1, 6-4) et un peu plus d’une heure de jeu. Pour une place en finale, elle pourrait défier jeudi Naomi Osaka qui affrontera pour sa part Anett Kontaveit dans le deuxième quart de la journée.

Jusqu’ici, seule Kristina Mladenovic lui a donc pris un set au 2e tour. A cette exception près, Elise Mertens s’éclate dans la bulle new-yorkaise dans ce qui ressemble à une promenade de santé. Mercredi, elle s’est montrée particulièrement à son aise dans un premier set maîtrisé de bout en bout et lors duquel elle a systématiquement fait le point lorsqu’elle passait sa première balle. Précise à l’échange et agressive, elle a étouffé d’entrée son adversaire.

Un break pour entamer la seconde manche et on pensait l’affaire déjà pliée, mais Jessica Pegula, qui venait tout de même d’enchaîner cinq succès (en comptant les qualifications), s’est rebellée quelque peu pour refaire son retard. Mais les 25 fautes directes de l’Américaine (pour 9 coups gagnants seulement) ont eu raison de ses espoirs : alors qu’elle servait pour revenir à 4-4 et qu’elle menait 40/15, elle a multiplié les cadeaux pour offrir le break fatidique à Mertens qui ne s'est pas privée de conclure dans la foulée.

