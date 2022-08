Elle est restée sur son nuage jusqu'au bout. Fidèle à la stratégie ultra-offensive qui lui a tant réussi ces dernières semaines, Caroline Garcia a terminé idéalement sa semaine de rêve dimanche à Cincinnati en maîtrisant avec autorité en finale la Tchèque Petra Kvitova, 28e mondiale, en deux sets (6-2, 6-4) et 1h42 de jeu. Première joueuse issue des qualifications à remporter un WTA 1000, la Lyonnaise n'avait plus réussi une telle performance depuis son titre à Pékin en 2017. Ce 10e trophée glané sur le circuit lui permettra également de réintégrer le Top 20 (17e).

C'est décidément la joueuse du moment. Depuis début juin, Caroline Garcia a remporté 26 matches, plus que toute autre sur le circuit. Et cette semaine dans l'Ohio, elle en a gagné 8 consécutivement, des qualifications jusqu'à la finale de dimanche. En pleine confiance, elle a appliqué la même recette, avec une efficacité impressionnante : une agressivité de tous les instants qui a étouffé Petra Kvitova. La Tchèque ne s'est jamais remise de ce double break concédé d'entrée.

Agressivité, calme et confiance au zénith : les clés de la réussite

Les statistiques ne reflètent pas totalement la dimension d'une partie. Mais dans le cas de cette finale de Cincinnati, elles en disaient beaucoup. En voici quelques-unes : après cinq jeux, Caroline Garcia n'avait toujours pas commis la moindre faute directe, elle qui ne lésine pas avec les prises de risques. La Française a également sauvé les 8 balles de break auxquelles elle a été confrontée dans cette finale. C'est dire les certitudes qui l'habitent et contre lesquelles son adversaire s'est vite révélée impuissante.

La confiance est une affaire mystérieuse en tennis, mais une chose est certaine : Caroline Garcia l'a totalement retrouvée. Un jeu l'a peut-être plus symbolisé que les autres : largement en tête d'un set et d'un break (6-2, 3-2), la Française a dû faire face à une petite révolte de Kvitova, qui a obtenu trois balles de break à 0/40. La suite ? Deux aces assénés et une défense acharnée pour revenir à hauteur et dissiper les dernières lueurs d'espoir de la Tchèque.

Mais cet état de grâce, Garcia l'a surtout retrouvé grâce à une ligne de conduite d'une grande cohérence. Il y avait quelque chose de fascinant à la voir systématiquement rentrer d'un ou deux mètres dans le court sur chaque seconde balle adverse pour décocher des missiles et imposer une pression suffocante. Sa capacité à suivre au filet, à varier aussi avec ses coups droits croisés enroulés qui ont fait voyager Kvitova et sa concentration de tous les instants ont porté leurs fruits. Assurée d'être tête de série à l'US Open, la Française peut y nourrir de légitimes ambitions. Son tennis ne s'est peut-être jamais aussi bien porté.

