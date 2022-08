Alizé Cornet file dans le dernier carré du tournoi de Cleveland après sa victoire face à la Chinoise Shuai Zhang (6-4, 6-2). La Française de 32 ans, qui tentera de faire mieux qu'à Bad Hombourg, où elle avait également atteint le dernier carré, après avoir été quart-de-finaliste à l'Open d'Australie, sera opposée à la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich (36e). Cornet, qui s'était également illustrée à Wimbledon en infligeant à la N.1 mondiale Iga Swiatek sa première défaite après 37 victoires de rang, a largement dominé Zhang.

Ad

Elle a converti trois des dix balles de break qu'elle s'est créées et annihilé les cinq occasions adverses, en s'appuyant sur une bonne première balle (six aces). À Cleveland, elle brigue un septième titre sur le circuit WTA, quatre ans après le dernier remporté à Gstaad. Cela gonflerait un peu plus sa confiance avant d'entamer l'US Open par un duel qui s'annonce difficile face à la tenante du titre, la Britannique Emma Raducanu, comme l'a révélé le tirage au sort ce jeudi.

US Open Alcaraz-Coric, Raducanu-Cornet… Les 9 matches qu'on veut voir en première semaine IL Y A 2 HEURES

WTA Cleveland Cornet poursuit sa route et file en quarts HIER À 21:20