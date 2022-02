Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas réalisé un match aussi abouti. Caroline Garcia a arboré un éclatant sourire lundi après une entrée en lice plus que réussie dans le WTA 1000 de Doha. La Française, 76e mondiale, a maîtrisé l'une de ses bêtes noires du circuit en la personne de Simona Halep (27e) au 1er tour en deux sets (6-4, 6-3) et 1h33 de jeu. Elle a su faire avec les conditions venteuses pour imposer sa cadence à la Roumaine qui restait pourtant sur une demi-finale à Dubaï. Au 2e tour, une Américaine se dressera sur la route de la Lyonnaise : Cori Gauff, tombeuse de sa compatriote Shelby Rogers (6-3, 6-2).

En huit confrontations, elle ne l'avait dominée qu'une seule fois. Pire : Caroline Garcia restait sur 5 défaites consécutives face à Simona Halep, son dernier succès contre la Roumaine remontant à une finale à Pékin en... 2017. Mais lundi, elle a su déjouer les pronostics et elle ne le doit qu'à elle-même. Car malgré un vent gênant, elle a fait preuve d'une belle maturité sur le plan tactique au-delà de la qualité de frappe qu'on lui connaît.

9 balles de break sauvées et un coup droit en feu : Garcia a impressionné

Agressive d'entrée, elle a fait peser une menace presque constante sur les mises en jeu de Halep. Mais la Roumaine a trouvé le moyen de s'en sortir jusqu'au 10e jeu. Menée 5-4 et mise sous pression par les retours longs et le coup droit explosif de Garcia, elle a finalement cédé sur une double faute la première manche. Consciente qu'elle venait de faire un gros coup, la Lyonnaise a poussé son avantage, gagnant cinq jeux d'affilée entre 4-4 et 6-4, 3-0, une séquence dont sa rivale ne s'est jamais remise.

Le troisième jeu de ce second acte a été particulièrement important, Halep obtenant plusieurs occasions de débreak. Garcia a alors pu compter sur la qualité de son service et de son coup droit pour s'en sortir à chaque fois. En tout, elle a ainsi sauvé les 9 balles de break auxquelles elle a été confrontée. Lucide dans ses changements de rythme, rapide dans ses enchaînements au filet, elle s'est même offert quelques coups remarquables en toucher, notamment une demi-volée amortie superbe en fin de partie. Consistante et dense à l'impact, Garcia a fait une très belle impression. A confirmer pour gagner en confiance et retrouver une ambition digne de son talent.

