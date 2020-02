A Dubaï, Kristina Mladenovic retrouve des couleurs. Il faut dire qu’elle a des raisons de s’y sentir à l’aise puisqu’elle y a notamment effectué sa préparation d’avant-saison. Après être sortie des qualifications, la Française a enchaîné mardi une quatrième victoire au 1er tour du tableau principal contre la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en deux sets bien maîtrisés (6-4, 6-3) et un peu plus d’une heure et demie (1h32 précisément). Pour son prochain match, elle a rendez-vous avec la tête de série numéro 2 du tournoi Karolina Pliskova pour une revanche de l'Open d'Australie.

Mladenovic a, avant tout, construit sa victoire sur sa qualité de relance, car au service, elle a connu de grandes difficultés d’entrée. Avec un pourcentage de points gagnés sur sa seconde balle famélique dans le premier set (8 %, 1/12), elle a concédé trois fois son engagement, mais a su prendre quatre fois celui de son adversaire pour virer en tête. Par la suite, la Française a su mieux protéger sa mise en jeu, ne concédant pas le moindre break dans une seconde manche très bien menée.

Svitolina en plein doute

Si Mladenovic a retrouvé le sourire, ce n’est pas le cas d’Elina Svitolina. L’Ukrainienne connaît un début de saison compliqué : après sa défaite en quart de finale à Hua Hin la semaine dernière, elle a été très sèchement battue d’entrée aux Emirats Arabes Unis par l’Américaine Jennifer Brady (6-2, 6-1) en une petite heure tout juste. Si rien n’arrête son compagnon Gaël Monfils en ce moment, la 6e joueuse mondiale, elle, est en plein doute.

Déjà sortie d’entrée à Brisbane pour commencer 2020 et au 3e tour de l’Open d’Australie, Svitolina n’y arrive pas. Tête de série numéro 3 du tournoi et demi-finaliste à Dubaï l’an dernier, elle va encore perdre de précieux points en classement cette semaine.