C'est un petit rayon de soleil agréable alors que le temps est bien maussade pour le tennis féminin tricolore. Si Kristina Mladenovic a d'ores et déjà mis un terme à sa saison et Caroline Garcia est en panne de confiance, Alizé Cornet retrouve, elle, des couleurs. Déjà finaliste à Chicago voici quelques semaines et battue au 2e tour à Indian Wells par Leylah Fernandez, la finaliste de l'US Open, la Niçoise s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi de Tenerife (WTA 250) en dominant vendredi Anna Karolina Schmiedlova (56e joueuse mondiale) en deux sets, 6-3, 6-3.

La Française affrontera samedi, pour une place en finale, la Roumaine Irina-Camelia Begu (56e) ou l'Américaine Ann Li (60e). Cornet a éprouvé plus de difficultés que ne l'indique le score pour se défaire de Schmiedlova, qui a résisté pendant 1h40. Elle n'a pris qu'une fois le service à son adversaire dans la première manche, avant de le lui ravir trois fois au cours d'un deuxième set, où elle a abandonné le sien une seule fois.

