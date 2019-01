WTA Hobart : Alizé Cornet battue par Sofia Kenin (6-2, 6-4) en demi-finale

Alizé Cornet n'est plus invaincue en 2019. Et elle ne remportera pas non plus le tournoi d'Hobart, où elle avait déjà triomphé en 2016. La 47e mondiale, qui affrontait Sofia Kenin (56e) ce vendredi en demi-finale, a été sèchement battue en deux sets (6-2, 6-4) et un peu plus d'une heure de jeu (1h14). Impuissante, dépassée, Cornet n'a rien pu faire face à l'Américaine, tombeuse de Caroline Garcia au premier tour.

Kenin, qualifiée pour la finale, connaît déjà son adversaire. Il s'agit de Anna Karolina Schmiedlova, victorieuse de la Suissesse Belinda Bencic (7-6 (7/2), 4-6, 6-2) quelques heures plus tôt. De son côté, Cornet peut toutefois garder le sourire : elle gagne virtuellement huit places au classement WTA. Cap désormais sur l'Open d'Australie, où elle affrontera l'Espagnole Lara Arruabarrena (83e) au premier tour.