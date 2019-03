Elina Svitolina se qualifie pour le 3e tour en battant Daria Gavrilova

Elina Svitolina a dû s'employer mais elle s'est sortie des griffes de Daria Gavrilova au deuxième tour d'Indian Wells. L'Ukrainienne, tête de série numéro 6 du tournoi américain, a eu besoin d'une heure et 46 minutes de jeu pour l'emporter en deux manches (7-5, 6-4) sur l'Australienne, 53e joueuse au classement WTA.

Pas souveraines sur leurs engagements, Svitolina et Gavrilova ont enchaîné les breaks, huit pour l'Ukrainienne, six pour l'Australienne. Dans chaque manche, le combat a finalement tourné en faveur de la sixième joueuse mondiale. Svitolina, qui n'a jamais fait mieux qu'un huitième de finale à Indian Wells (2015 et 2017) aura fort à faire au prochain tour où elle retrouvera Ashliegh Barty. L'Australienne, tête de série numéro 12, a dominé l'Américaine, Jennifer Brady, sans aucun souci (6-3, 6-2) et avait atteint les quarts de finale à Melbourne pour le premier Majeur de la saison.