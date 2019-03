Menée 6-3, 1-0, Serena Williams abandonne face à Garbine Muguruza

Coup de théâtre à Indian Wells ! Alors que les spectateurs américains se pourléchaient les babines à l’idée d’assister au choc de la journée du tournoi féminin entre leur favorite Serena Williams et l’Espagnole Garbine Muguruza, l’Américaine a été contrainte à l’abandon après avoir perdu la première manche (6-3, 1-0 ab.) après 46 minutes de jeu. Visiblement gênée dans ses mouvements et en souffrance, elle a dû renoncer et laisser donc son adversaire filer en huitième de finale.

Le début de partie ne laissait pourtant pas augurer d’un tel dénouement. Serena Williams a ainsi d’entrée pris son adversaire à la gorge, menant 3-0 en un éclair. Mais les choses se sont rapidement corsées pour la championne américaine qui a semblé évoluer au ralenti sur le court, autant dans ses déplacements latéraux que dans son mouvement au service. Le résultat a été sans appel avec six jeux perdus consécutivement et donc le premier set.

Serena Williams a alors décidé de quitter le court pour recevoir un traitement médical. Elle a rapidement fait son retour et a disputé et perdu un jeu supplémentaire, avant de se rendre à l’évidence : l’abandon était inévitable. Si on ignore la durée de son indisponibilité, l'Américaine a annoncé souffrir d'un virus après le match. Garbine Muguruza est, elle, en huitième de finale. Elle y affrontera la Néerlandaise Kiki Bertens, tombeuse de la Britannique Johanna Konta (7-6, 6-4).