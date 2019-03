WTA Indian Wells : Caroline Garcia éliminée d'entrée (6-3, 3-6, 6-1) par Jennifer Brady

Caroline Garcia n’aura pas fait long feu dans le désert californien. La Française a baissé pavillon dès le deuxième tour face à Jennifer Brady en trois sets (6-3, 3-6, 6-0) et 1h47 de jeu. Il s’agit de la troisième défaite d’affilée de la Lyonnaise contre l’Américaine en autant de duels en 2019. Il n’y a donc plus qu’une tricolore en lice à Indian Wells, puisque Kristina Mladenovic aura la lourde tâche d’affronter la numéro 1 mondiale Naomi Osaka samedi.

Caroline Garcia va en faire des cauchemars. Décidément, la Française ne parvient pas à trouver la clé pour faire vaciller Jennifer Brady en ce début de saison. Déjà tombée en Thaïlande et aux Emirats Arabes Unis contre la même adversaire, elle a de nouveau subi la loi de l’Américaine, en lui prenant toutefois un set au passage cette fois.

Garcia a bien réagi avant de craquer

Sûrement affectée par les résultats précédents de leurs duels, Garcia a démarré le match tendue et a logiquement concédé le break à 4-3 contre elle, puis le set 6-3 dans la foulée. Suivant les conseils de son père Louis-Paul venu la conseiller sur le court au changement de côté, elle a su retourner quelque peu la situation dans la deuxième manche, en sauvant d’abord difficilement ses mises en jeu, puis en prenant le service adverse (4-2) après que Brady a cassé son lacet sur une course latérale.

Plus entreprenante, la 19e joueuse mondiale est donc revenue à un set partout. Et alors qu’elle semblait plutôt dominatrice, elle a offert sur un plateau son engagement d’entrée de troisième manche en expédiant une volée haute de coup droit dans le filet. Touchée mentalement, Garcia s’est ensuite littéralement effondrée, ne parvenant plus à inscrire le moindre jeu, tandis que l’Américaine multipliait les coups droits gagnants devant un public californien conquis. Tête basse et très frustée, Garcia a vite quitté le court : ce début de saison 2019 n’est décidément pas à la hauteur de ses espérances.