La Canadienne Bianca Andreescu, numéro quatre mondiale, ne défendra pas son titre à Indian Wells (du 11 au 22 mars), car elle n'est pas encore totalement remise de sa blessure au genou gauche contractée fin 2019, a-t-elle annoncé samedi.

Lauréate de l'US Open en 2019, s'était blessée quelques semaines après au Masters WTA de Shenzhen, lors de la phase de groupes qui réunissait les huit joueuses les mieux classées à l'issue de la saison dont elle a été la révélation. Depuis, elle n'a pas pu reprendre la compétition, devant notamment renoncer à l'Open d'Australie en janvier.

"Comme beaucoup le savent, j'ai subi une blessure l'année dernière. Cela a été un long chemin vers le rétablissement, et alors que j'avais hâte de revenir sur les courts et de défendre mon titre à Indian Wells, malheureusement, je ne suis toujours pas à 100%", a-t-elle argué. Ce nouveau forfait pour Indian Wells s'ajoute à ceux de la Roumaine Simona Halep (pied), qui a remporté Wimbledon l'an passé, et de l'Allemande Angelique Kerber, finaliste l'an passé du tournoi californien et lauréate de trois tournois du Grand Chelem.