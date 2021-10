Fiona Ferro a été battu par la Roumaine Irina Begu en deux sets (6-2, 7-6 [2]) lors du 1er tour du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. La hiérarchie entre la 61e mondiale et la 83e a été respectée même si la Française peut nourrir des regrets à l'issue d'un second set long et accroché.

Breakée dès sa première mise en jeu, et donnant beaucoup de points à son adversaire, Ferro a couru après le score tout au long des 42 minutes du premier set. Dans la deuxième manche, elle a alterné les séquences réussies et les fautes directes, pour arriver à mener 5-3, mais sans réussir à convertir deux balles de sets sur le service de la Roumaine. Begu a alors enchaîné les points pour revenir à 6 partout et finalement remporter le second set au tie break sur de nouvelles fautes directes de son adversaire.

