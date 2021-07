Clara Burel s'est qualifiée, samedi, pour la finale du tournoi WTA 250 de Lausanne après sa victoire en trois sets contre Caroline Garcia (5-7, 6-2, 6-2). La Rennaise, 125e mondiale, se qualifie pour sa première finale d'un tournoi WTA à 20 ans et rencontrera dimanche la tête de série n°1, la Slovène Tamara Zidansek (50e mondiale), qui a battu la Belge Maryna Zanevska (7-5, 6-3). La Française est également assurée d'intégrer le Top 100 à l'issue du tournoi.

À Lausanne samedi, c'est Caroline Garcia, tête de série n°5, qui a pris les devants, remportant le premier set 7-5 et menant 2-0 dans le second, avant que la Bretonne ne renverse la situation. Clara Burel avait déjà fait tomber une autre compatriote, Fiona Ferro, numéro 1 tricolore et sacrée en 2019 en Suisse, en quarts de finale. Éliminée, Caroline Garcia, retenue avec la sélection tricolore, se prépare désormais à rejoindre Tokyo pour les Jeux olympiques (23 juillet - 8 août).

Clara Burel et Caroline Garcia / WTA Lausanne Crédit: Getty Images

