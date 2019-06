Les contours du nouveau tournoi WTA de Lyon se précisent. Les dates de sa première édition la saison prochaine ont ainsi été dévoilées jeudi : il se déroulera du 2 au 8 mars 2020, après les tournois de Dubai et Doha et avant Indian Wells et la tournée américaine. Par ce positionnement, l’épreuve espère attirer une dizaine de membres du top 50 mondial parmi son tableau de 32 joueuses, et pourquoi pas devenir le deuxième tournoi français le plus important dans le tennis féminin derrière Roland-Garros.

La numéro 1 française et Lyonnaise Caroline Garcia fera évidemment partie du tableau. "Je suis une ambassadrice de la ville de Lyon chaque jour à travers le monde, et je suis impatiente de promouvoir ma passion dans ma région. (…) Ce projet est important pour moi depuis plusieurs années et c’est le moment idéal pour qu’il se concrétise. J’espère qu’il s’installera durablement", a-t-elle notamment déclaré, satisfaite.