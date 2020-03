Elle n’a visiblement pas été perturbée par les rumeurs d'une possible annulation du tournoi à cause du coronavirus. Alizé Cornet a fort bien lancé sa semaine dans le tout nouvel Open 6e Sens de Lyon lundi. La Française n’a eu besoin que d’une heure et 18 minutes pour se défaire en deux sets (7-5, 6-0) de la qualifiée allemande Antonia Lottner, 163e à la WTA. Elle aurait même pu être plus expéditive sans un trou d’air en milieu de première manche. Lors de son prochain match, la gagnante du match entre Camila Giorgi et Vera Lapko lui fera face.

En contrôle dès les premiers échanges, Cornet a rapidement fait le double break (4-0), avant de voir son adversaire revenir à sa hauteur (4-4). Issue des qualifications, Lottner était déjà habituée aux conditions de jeu à Lyon et n’a pas vraiment donné de rythme à son adversaire, faisant les points et les fautes. A l’expérience, la Française a refait la différence en fin de manche et a alors totalement repris le contrôle de la partie.

De 5-5 à 7-5, 6-0, Cornet a terminé comme une tornade en s’adjugeant les huit derniers jeux. Si son pourcentage de premières balles n’a pas été très impressionnant (54 %), elle a asséné pas moins de 12 aces durant cette partie. Agressive à la relance, elle n’a pas laissé son adversaire respirer dans un second set à sens unique.