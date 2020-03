Il ne lui a pas manqué grand-chose. Deux petits points à vrai dire. Mais Alizé Cornet ne continuera pas l’aventure à Lyon cette semaine. La Française a livré un beau combat mercredi face à Camila Giorgi, actuelle 94e joueuse mondiale, mais elle a finalement baissé pavillon en trois sets (4-6, 7-6, 6-2) et un peu plus de deux heures et demie (2h33 précisément) au 2e tour du tournoi rhodanien. Pour une place en demi-finale, l’Italienne sera opposée à la gagnante du match entre Daria Kasatkina et Irina Bara.

Elle y a mis tout son cœur et toute son énergie, et pourtant ça n’a pas suffi. Alizé Cornet n’aura peut-être qu’une chose à regretter : ses deux doubles fautes dans le tie-break du deuxième set qui ont permis à Camila Giorgi de rester au contact, avant de finalement remettre l’emporter 7 points à 5 et de reprendre l’avantage mental sur son adversaire. Autrement, la Niçoise a eu tout bon ou presque sur les courts, résistants aux assauts et à la qualité de frappe remarquable de l’Italienne.

Cornet a laissé passer sa chance

A l’échange sur sa ligne de fond, Cornet a refusé de reculer et de se laisser emporter par l’explosivité adverse. Comme un mur, elle a rendu coup pour coup, faisant fréquemment exploser Giorgi à l’échange en début de match. Elle a ainsi réalisé un break décisif dans le premier set dès le cinquième jeu (2-3). Inspirée en passing, la Française a aussi saisi la moindre opportunité pour agresser son adversaire, notamment avec son coup droit long de ligne.

Après le gain de la première manche, elle a longtemps résisté à la claire montée en puissance de l’Italienne, écartant même une balle de set à 5-4 contre elle. Mais dans le jeu décisif, le bras de Cornet a légèrement tremblé alors qu’elle menait 5 points à 4 et Giorgi en a profité pour recoller au score. Touchée mentalement, Cornet a cédé pour la première fois son engagement sur une amortie mal inspirée, dès l’entame d’un dernier acte clairement dominé par Giorgi. Irrésistible une fois en confiance, l’Italienne s'est irrémédiablement détachée, faisant de plus en plus de dégâts avec son coup droit pour aller chercher la victoire.