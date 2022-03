Son premier quart de finale en Grand Chelem ne semble pas l'avoir libérée. Brillante à Melbourne en tout début de saison, Alizé Cornet est méconnaissable depuis et elle ne s'est, malheureusement pour elle, pas relancée jeudi. Opposée à l'Américaine Alison Riske contre laquelle elle avait toujours perdu précédemment (6 défaites en 6 duels), la Niçoise n'a pas réussi à inverser la tendance, loin s'en faut. Elle s'est même lourdement inclinée en deux sets (6-2, 6-2) et un peu moins d'une heure et demie de jeu (1h26 précisément) pour son entrée en lice au 2e tour du WTA 1000 de Miami. C'est sa 4e défaite d'affilée sur le circuit.

Le tableau est même plus noir si on prend un peu de recul pour Cornet : en comptant sa défaite en quart de l'Open d'Australie, la Française n'a gagné qu'un de ses 7 derniers matches, face à Liudmila Samsonova (3-6, 6-4, 7-5) à Doha. Jeudi contre Riske, elle n'a jamais trouvé la solution, concédant d'entrée son service face à une joueuse plus agressive et juste qu'elle dans des conditions venteuses. Cornet a surtout eu le grand tort de ne convertir aucune des cinq balles de break qu'elle a obtenues.

