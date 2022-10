Elle a vécu un cauchemar sur le court. Alors qu'elle espérait décrocher le 7e titre de sa carrière sur le circuit et le premier depuis plus de quatre ans, Alizé Cornet est non seulement repartie bredouille dimanche à Monastir, mais elle a été aussi écrasée. Opposée à Elise Mertens, 42e joueuse mondiale, en finale du WTA 250 tunisien, la Française n'a pu sauver que deux minuscules jeux (6-2, 2-0) en 1h21. La Belge a été couronnée pour la première fois cette saison en tournoi et la... 7e fois de sa carrière.

Avec seulement 50 % de premières et 54 % de points gagnés derrière, la Niçoise de naissance a été constamment mise sous pression sur son engagement, et n'a pu convertir ses trois seules balles de break du match. Alors qu'elle menait 2-1 en début de finale, elle n'a plus vu le jour encaissant une série de 11 jeux. Maigre consolation : Cornet gagnera cinq places au classement lundi, s'établissement à la 32e position, soit quatre rangs devant... Mertens.

