Et si la place de numéro 1 mondiale était maudite cette saison ? Comme Naomi Osaka avant elle, Ashleigh Barty est brutalement retombée sur terre depuis qu’elle occupe le sommet de la hiérarchie mondiale. Un mois après sa défaite surprise en huitième de finale à Wimbledon, l’Australienne a raté son retour aux affaires mardi lors de la Rogers Cup à Toronto. Elle a ainsi été renversée (6-7, 6-3, 6-4) en un peu moins de deux heures dès le 2e tour par l’Américaine Sofia Kenin, 29e joueuse mondiale. Cette dernière affrontera soit Dayana Yastremska soit Victoria Azarenka, tombeuse de la finaliste de Washington Camila Giorgi (6-2, 6-2), en huitième de finale.

Elle avait posé la raquette pendant deux semaines, sa reprise n’a pas été une réussite. Et pourtant, Ashleigh Barty semblait avoir fait le plus dur contre Sofia Kenin en remportant le premier set après avoir été malmenée. L’Australienne a ainsi réussi à refaire son break de retard alors que son adversaire servait pour virer en tête, avant de remporter le jeu décisif. Mais loin de profiter de ce scénario favorable, l’Australienne n’a jamais vraiment réussi à se libérer.

Arborant un bandage au bras droit, Barty a commis beaucoup de fautes et a laissé Kenin prendre un double break d’avance dans le deuxième set (6-7, 4-0). Si elle a refait son retard, dans un match décidément difficile à suivre, elle a fini par plier à nouveau et a vu son adversaire égaliser à une manche partout (6-7, 6-3). Le dernier acte a été du même acabit : avec un double break d’avance, Kenin s’est fait peur en subissant un debreak et en manquant ses trois premières balles de match. Mais la quatrième a été la bonne : c’est la première victoire de l’Américaine sur l’Australienne en quatre confrontations.