Chloé Paquet s'en souviendra. Sur la terre battue lettonne, la Française s'est offert le scalp de sa compatriote Caroline Garcia, tête de série n°2 et 22e mondiale (4-6, 6-4, 6-3).

Alors qu'elle était menée 4-6, 2-4, la moins bien classé des deux joueuses tricolores a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la situation et remonter un set et un break de retard. Paquet, 25 ans, confirme sa bonne forme et enchaîne un nouveau quart de finale après le tournoi de Strasbourg.