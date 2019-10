Belinda Bencic a conclu sa superbe semaine de la plus belle des manières. La Suissesse a remporté dimanche le tournoi WTA de Moscou devant la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (3-6, 6-1, 6-1) et accumulé de la confiance avant le Masters à Shenzen. La joueuse de 22 ans (10e mondiale) remporte son deuxième trophée de la saison après Dubaï et le quatrième de sa carrière après avoir aussi conquis ceux d'Eastbourne et de Toronto en 2015.

Sa qualification en finale lui avait déjà permis samedi de doubler Serena Williams à la Race, s'offrant ainsi le dernier ticket pour le Masters qui se déroulera du 27 octobre au 3 novembre en Chine. Victorieuse en 2014, Anastasia Pavlyuchenkova (40e) échoue quant à elle pour la seconde fois en finale du tournoi de Moscou après un précédent échec en 2015.