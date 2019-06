La Française Kristina Mladenovic, 48e au classement WTA, a été battue vendredi par la Croate Donna Vekic (22e) en quarts de finale du tournoi de Nottingham, sur le score de 7-5, 6-4.

Dans le dernier carré, la tombeuse de la Française défiera l'Allemande Tatjana Maria (56e), victorieuse face à l'Australienne Ajla Tomljanovic, qui la devance de neuf places au classement, en deux sets 6-3, 7-6 (9/7).

Partiellement sur gazon...

La nouvelle N.1 mondiale du double (depuis lundi, à la suite de sa victoire à Roland-Garros aux côtés de la Hongroise Timea Babos) disputait à Nottingham le premier tournoi de sa saison sur gazon, qui culminera à partir du 1er juillet et le début de Wimbledon. Un gazon que Mladenovic et Vekic n'ont foulé que quelques minutes, avant d'être interrompues par la pluie et d'achever leur match en intérieur, sur une autre surface.

Avec l'élimination de Mladenovic, Caroline Garcia devient la dernière représentante tricolore sur le gazon anglais. Elle s'est imposée dans la soirée face à Elena Ruse, après avoir été longtemps bousculée. Menée un set à zéro, elle a sauvé trois balles de break à 5-5 dans le deuxième set, avant de dérouler dans l'ultime manche (4-6, 7-6, 6-1). Elle affrontera Jennifer Brady pour une place en finale.