Kristina Mladenovic n'est pas pasée loin. Mais il a manqué un petit quelque chose à la Française pour accéder au dernier carré du tournoi de Nottingham, jeudi. Elle a finalement été battue par la Chinoise Shuai Zhang (3-6, 6-2, 7-6) jeudi en quart de finale.

Malgré un premier set remporté 6-3, "Kiki" Mladenovic n'a pas confirmé dans la deuxième manche, remportée largement par son adversaire, 46e mondiale. C'est finalement au terme d'un dernier set disputé au tie-break et de plus de deux heures vingt de jeu que Zhang a pris le dessus (7-4) et s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi.

