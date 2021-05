Serena Williams avait reçu une invitation pour s'aligner à Parme, une semaine après sa défaite dès le premier tour au Masters 1000 de Rome, où elle faisait son retour en compétition depuis l'Open d'Australie, soit après trois mois d'absence. Lors de son premier tour sur la terre battue italienne, elle avait facilement disposé de la jeune Italienne de 17 ans Lisa Pigato, issue des qualifications (6-3, 6-2). L'adversité de son deuxième match était un peu plus relevée, même si la meilleure performance en Grand Chelem de Katerina Siniakova est un 16e de finale à Roland-Garros en 2019.

Serena Williams, 39 ans mais toujours 8e joueuse mondiale, a souffert de son manque d'automatismes, alternant le bon (cinq aces) et le moins bon (sept doubles fautes). La Tchèque a réussi à prendre trois fois le service de son adversaire au cours du second set, après une première manche indécise. L'Américaine, qui va tenter de chercher à Roland-Garros un quatrième sacre et ainsi égaler le record de titres en Grands Chelems de Margaret Court (24), était venue à Parme, un tournoi WTA 250, soit de quatrième catégorie, pour enchaîner les matches avant d'arriver à Paris.

En quarts de finale, Siniakova affrontera la gagnante du match de mercredi entre la Française Caroline Garcia et l'Allemande Anna-Lena Friedsam.

