Pas de surprise. La Tchèque Petra Kvitova, 7e joueuse mondiale, a fait respecter la hiérarchie mondiale mardi en disposant logiquement de Kristina Mladenovic (46e), battue 6-4, 6-4, au 2e tour du tournoi WTA de Pékin

Depuis une demi-finale à Zhengzhou début septembre, la N.2 française (26 ans) a accumulé des éliminations rapides à Osaka (1er tour), Wuhan (1er tour) et donc Pékin (2e tour). De son côté, Kvitova (29 ans) a soulevé deux trophées cette année à Sydney et Stuttgart et disputé deux autres finales à l'Open d'Australie et à Dubaï.