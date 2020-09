Le chantier reste immense. Si elle a montré des signes de progrès à Flushing Meadows avec une belle victoire sur Karolina Pliskova notamment, Caroline Garcia manque encore de régularité dans la performance. La Française a ainsi été dominée d’entrée mardi à Rome par l’Estonienne Anett Kontaveit en deux manches serrées (6-3, 7-6) et 1h38 de jeu. Au 2e tour, la 21e joueuse mondiale, tête de série numéro 14 en Italie, sera opposée à l’Américaine Bernarda Vera ou à la Russe Svetlana Kuznetsova.

Un scénario d'autant plus regrettable qu'elle n'en avait commis aucune dans ses autres jeux de service. Elle a eu toutefois le mérite de se rebeller pour débreaker au moment où Kontaveit servait pour le match, et ce à deux reprises (5-4, puis 6-5 contre elle). Mais une 9e et dernière double dans le tie-break a eu raison de sa résistance, Kontaveit filant ensuite vers la victoire (7 points à 1). Avant Strasbourg, Garcia sait désormais sur quoi elle doit travailler : quelques paniers de balles l'attendent vraisemblablement à l'entraînement pour peaufiner son service.