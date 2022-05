Morne plaine dans la ville aux sept collines pour le tennis français. Alors que le tableau du simple messieurs est privé de représentant français pour la première fois depuis 1971 à Rome, celui du simple dames n'est pas vraiment plus reluisant. Seule engagée dans le WTA 1000 italien, Alizé Cornet a déjà disparu. Lundi, elle a tout donné, comme à son habitude, mais Simona Halep, 21e mondiale, était trop forte et l'a emporté en deux sets (6-4, 6-4) et 1h25 de jeu au 1er tour. La Roumaine sera opposée à la finaliste de l'Open d'Australie et tête de série 7 du tournoi Danielle Collins lors de son prochain match.

Le duel de contreuses attendu a bien eu lieu. Mais à ce petit jeu-là, c'est Simona Halep qui s'est montrée la plus solide lundi. Légèrement plus agressive qu'Alizé Cornet et un peu plus autoritaire sur ses mises en jeu, la joueuse de Patrick Mouratoglou a su faire la différence à des moments clés quand la Française a ressenti le besoin de souffler. Ainsi après trois jeux très accrochés et autant de breaks (2-1), la Roumaine a su maintenir son intensité dans les échanges pour s'échapper (5-1) avant de juguler le retour de son adversaire.

Plus d'infos à suivre...

