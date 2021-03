Darya Kasatkina aurait probablement espéré un autre scénario. Mais Margarita Gasparyan n'était pas en mesure de lui donner le change. Touchée au dos, la Russe a dû abandonner dimanche en finale du tournoi WTA Saint-Pétersbourg, laissant la couronne à sa compatriote (6-3, 2-1 ab.). Kasatkina a ainsi décroché son deuxième titre cette saison après celui acquis au Phillip Island Trophy de Melbourne.

La Russe de 23 ans a pris l'initiative dès le début du match en breakant deux fois pour emporter la première manche en 39 minutes. Margarita Gasparyan, âgée de 26 ans et 126e mondiale, a dû faire appel aux équipes médicales pendant le premier set et n'était visiblement pas à l'aise au deuxième. Elle s'est finalement retirée du match alors que le score au deuxième set était de 2-1. "Malheureusement, le match s'est achevé comme ça, je suis désolée. Je souhaite à Margarita de guérir le plus vite possible", a déclaré Darya Kasatkina après le match. "Et pour moi, c'est un moment très spécial et je suis heureuse de le partager avec vous tous", a-t-elle confié.

En remportant ce tournoi, Kasatkina a reçu le quatrième titre professionnel de sa carrière. C'est aussi sa première finale en WTA 500 depuis son titre à Moscou en 2018. Grâce à sa victoire dimanche, la joueuse qui était N.10 mondiale fin 2018 pourra réintégrer le top 50 de la WTA. Avant d'être contrainte à l'abandon en finale, Margarita Gasparyan a créé la surprise tout au long du tournoi. Elle a écarté successivement Kristina Mladenovic, Katerina Siniakova et Ekaterina Alexandrova, toutes mieux classées qu'elle, et battu en demi-finale Vera Zvonareva, elle aussi inattendue à ce niveau. "Si l'on souffre longtemps pour obtenir quelque chose, on finit par avoir un résultat", avait écrit Gasparyan samedi sur sa page Instagram, après s'être qualifiée pour la finale.

