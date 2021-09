Les événements majeurs s'enchaînent dans la vie de Simona Halep. Récemment mariée, la Roumaine, 14e à la WTA actuellement, a officialisé mercredi sur les réseaux sociaux la fin de sa collaboration avec Darren Cahill, son coach depuis six ans. Avec l'Australien, la joueuse de 29 ans a notamment atteint la première place mondiale en octobre 2017 et a remporté son premier titre en Grand Chelem à Roland-Garros en 2018. Pour le moment, elle n'a pas annoncé lui avoir trouvé, ou ne serait-ce que chercher, un remplaçant.

Cahill avait déjà arrêté d'entraîner Halep pendant la saison 2019 pour des "raisons familiales", ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché la Roumaine d'aller chercher Wimbledon cette année-là. Il a réintégré son équipe lors des exercices 2020 et 2021, l'US Open restera leur dernier tournoi commun avec une élimination en huitième de finale contre Elina Svitolina.

Car cette fois, il semble bien que l'aventure soit terminée pour de bon. "Après six années merveilleuses de travail ensemble, Darren Cahill et moi avons décidé qu'il était temps de mettre fin à notre collaboration. Merci D pour tout, pour avoir fait de moi une meilleure joueuse de tennis et une meilleure personne", a ainsi tweeté Halep.

