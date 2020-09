Elina Svitolina, tête de série N.2, a dû elle batailler un peu plus pour se débarrasser de la Polonaise Magda Linette: l'Ukrainienne est passée à deux points de perdre le premier set et, après avoir concédé un double break, a dû effacer une balle de set dans le second. La compagne du joueur français Gaël Monfils affrontera la Suissesse Jil Teichmann, tombeuse de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, pour une place en demi-finales.