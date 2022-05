Cette semaine strasbourgeoise est une bouffée d'air frais pour elle. Alors qu'elle restait sur trois défaites d'affilée avant de débarquer en Alsace, notamment sortie dès le 1er tour à Madrid et à Rome, laTchèque Karolina Pliskova, 8e mondiale, s'est qualifiée jeudi pour les demi-finales du tournoi de tennis WTA 250 de Strasbourg en battant en deux sets la Belge Maryna Zanevska (65e) 6-4, 7-6 (8/6) en 1h52.

Ad

WTA Strasbourg Dernière rescapée française, Dodin prend le quart HIER À 15:31

Sur la terre battue alsacienne, Zanevska (28 ans) a opposé une belle résistance à l'ex-N.1 mondiale (30 ans), sortie en début de deuxième set pour se faire strapper la cuisse gauche. La Belge a même obtenu quatre balles de set dans le jeu décisif de la deuxième manche, mais la puissance de la Tchèque, tête de série N.1 à Strasbourg, a fini par l'emporter.

Finaliste à Wimbledon (2021) et de l'US Open (2016), Pliskova affrontera vendredi en demi-finale la Slovène Kaja Juvan, 21 ans et 81e mondiale, qui s'est défaite un peu plus tôt de la Belge Elise Mertens (33e) en deux sets, 7-6 (7/3), 6-4.

Roland-Garros Cuenin tombe, Blancaneaux et Babel derniers Français en lice en qualifs IL Y A UNE HEURE