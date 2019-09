Un petit tour et puis s'en vont. Comme leur compatriote Alizé Cornet la veille, Caroline Garcia et Kristina Mladenovic, respectivement numéros 1 et 2 françaises, n'ont pas fait long feu au tournoi WTA Premier d'Osaka, toutes deux éliminées dès leur entrée en lice. Habituée aux déconvenues dès les premiers tours depuis désormais trois mois, Garcia, 30e joueuse mondiale, a été logiquement battue par la Croate Donna Vekic (21e), 7-5, 6-2.

Pourtant demi-finaliste à Zhengzhou (Chine) la semaine dernière, avec des victoires contre Garcia et surtout Elina Svitolina (numéro 3 mondiale), Mladenovic (44e) n'a pas fait mieux, loin s'en faut. Elle a été balayée par la modeste Japonaise Misaki Doi (83e), 6-1, 6-2. Il n'y a donc déjà plus de joueuses françaises en lice au Japon.