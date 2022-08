Serena Williams peut (enfin) lever les bras en l'air et serrer les poings. Ce lundi, l'Américaine a signé sa première victoire de l'année en battant Nuria Parrizas-Diaz en deux sets (6-3, 6-4). Battue d'entrée par la Française Harmony Tan le 28 juin dernier sur le gazon londonien, l'ex-N.1 mondiale a souffert face à l'Espagnole, mais a retrouvé des ressources pour s'imposer dans un match compliqué, en près de deux heures (1h57).

Elle remporte ainsi sa première victoire depuis le 4 juin 2021 et son 3e tour victorieux à Roland-Garros 2021, signant son premier succès en 2022, elle qui, avant Wimbledon, n'était plus apparue sur le circuit depuis un an. La championne aux 23 titres en Grand Chelem a remporté la première manche avec panache. Moins véloce, mais s'appuyant sur un service rapide comme à l'époque de sa splendeur, Williams a pris la mise en jeu de son adversaire à 4-3 avant de servir pour le gain du set qu'elle a conclu avec autorité.

Un combat âpre

Portée par un public énamouré, Williams a lâché des coups spectaculaires pour sauver une balle de break à 2-1 contre elle s'attirant une énième ovation du public au terme d'un échange incroyable, au cours duquel les deux joueuses se sont rendues coup pour coup. La suite a été un combat âpre, aucune des deux protagonistes ne voulant lâcher son service, avec toutefois un léger ascendant de l'Espagnole sur son illustre adversaire.

Chaque fois que cette dernière a semblé vaciller sur les retours bien sentis de Parrizas-Diaz, la Floridienne a trouvé un coup décisif pour écarter le danger, comme dans ce 8e jeu interminable de la seconde manche. L'ex-N.1 mondiale désormais retombée à la 407e place mondiale, poussée dans ses retranchements a dû sauver plusieurs balles de break pour enfin convertir son service (9 égalités). Ce fut le tournant du match, car dans la foulée, elle a encore breaké pour s'ouvrir le chemin de la victoire sur sa propre mise en jeu, à la grande satisfaction du public de Toronto.

Au prochain tour, elle affrontera la la vainqueure du match Belinda Bencic - Tereza Matincova prévu en fin de soirée à Toronto.

