Tir à l'arc

Tokyo 2020 - Jean-Charles Valladont, un mal pour un bien ? "Les gros morceaux, autant les rencontrer au début"

TOKYO 2020 - Jean-Charles Valladont a connu une journée compliquée sur les qulifications du tir à l'arc. Le Français n'a pris que la 57e place et aura une opposition d'autant plus relevée pour son entrée dans le tableau final. Mais cette perspective ne lui fait pas peur et les ambitions du vice-champion olympique à Rio restent intactes.

00:01:47, il y a 35 minutes