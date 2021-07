Passé complètement à côté de ses qualifications samedi, Allan Morante ne disputera pas la finale de l'épreuve masculine de trampoline des Jeux olympiques de Tokyo. A l'instar de l'autre représentante du camp français Léa Labrousse la veille, le trampoliniste de 26 ans a manqué son premier passage avec une note de 14,590. Morante s'est réceptionné trop près du bord ce qui ne lui a pas permis d'enchaîner la figure imposée suivante (le concurrent doit réaliser au moins quatre figures techniques).

Le Français a également raté son deuxième passage (exercice libre). Il s'est excentré sur sa deuxième touche et a chuté dans les matelas de sécurité. Une prestation sanctionnée par un 6,490. Avec un total de 21,080, il a logiquement pris la 16e et dernière place de ces qualifications. C'est une grosse désillusion pour le médaillé de bronze aux Championnats d'Europe en 2018 et finaliste lors des trois derniers Mondiaux. Performant ces derniers mois, il avait notamment remporté sa première étape de Coupe du monde, à Brescia début juin.

Tokyo 2020 Pas de finale pour Labrousse HIER À 06:01

"Je ne vous cache pas ma déception, a expliqué le Français. J'ai fait une petite erreur (sur le premier passage) qui m'a coûté très cher. Le moindre millimètre de décalage dans la toile se transforme en plusieurs mètres en l'air. Si j'avais eu le buste un peu plus penché en avant de cinq degrès d'angle, ça ce serait passé différemment. Au trampo, tu n'as pas le droit à l'erreur, a ajouté Morante. C'est un échec (pour le trampoline français). On avait des objectifs ici, on n'a pas réussi à les concrétiser. Mais on sait aussi que l'échec est important. Ça va nous aider à avancer. Les Jeux de Paris sont dans trois ans, ça va arriver très vite. Il faut se concentrer sur l'avenir", a souligné le Tricolore. Comme à Rio en 2016, la France n'a donc placé aucun de ses deux engagés en finale. Léa Labrousse, 24 ans, avait également échoué vendredi en finissant à la 12e place des qualifications.