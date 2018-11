Route du Rhum : Thomas Coville victime d'une avarie et dérouté vers La Corogne

Thomas Coville (Sodebo) a été victime d'une avarie au niveau du carénage de son bateau ce lundi. Résultat, il a été contraint de se dérouter vers La Corogne. "Alors que Sodebo Ultim évoluait en 2e position ce matin à 10h15 (heure française, 09h15 GMT) dans le Golfe de Gascogne - à 100 milles du Cap Finisterre, le carénage du bras avant bâbord du bateau s'est cassé", a indiqué l'équipe de Coville dans un communiqué.

" Thomas Coville va bien "

"La décision a été prise de dérouter le bateau vers La Corogne. Thomas Coville va bien. Toute l'équipe cherche une solution pour sécuriser le skipper et le bateau" a ajouté Sodebo, qui n'évoque toutefois pas pour le moment d'abandon de Coville. Les participants de la 11e Route du Rhum, transatlantique en solitaire qui fête ses quarante ans d'existence, font face à des conditions météorologiques difficiles, moins de 24 heures après le départ donné dimanche à 14h00 (13h00 GMT) de Saint-Malo, direction Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.

Ainsi, Sébastien Josse (Maxi Edmond de Rotschild), l'un des favoris de la course au même titre que Coville, a été victime d'une avarie majeure vers 05h30 françaises (04h30 GMT), alors qu'il se trouvait en tête de la course. Il a été contraint à l'abandon et se dirige vers La Corogne qu'il devrait rejoindre en soirée. Vers 11h45 (10h45 GMT), François Gabart (Macif) occupait la tête de la course, devant Armel Le Cléac'h (Banque populaire) à 25,4 noeuds marins. Ce dernier avait dû faire un stop près du port de Roscoff dimanche vers 19h00 (18h00 GMT) pour réparer un système lié à l'énergie. Avant de repartir au bout d'une demi-heure.